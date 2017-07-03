В тюрьме Владивостока перехватили психоактивные трусы

Сотрудники охраны СИЗО-1 во Владивостоке перехватили подозрительное нижнее белье, которое нашли в одной из посылок, предназначенной заключенному. Оказалось, что трусы пропитаны амфетамином.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю, в ходе досмотра передачи одному из осужденных сотрудники СИЗО обнаружили предметы одежды, пропитанной неизвестной жидкостью, их изъяли и направили на экспертизу, передает ИА PrimaMedia.

Лабораторное исследование подтвердило, что трусы пропитаны смесью, содержащей производное N-метилэфедрона общей массой почти 3 грамма. Отмечается, что это синтетический наркотик, который можно отнести к ряду амфетамина. Три грамма такого вещества является крупным размером.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Доброжелателю, который передал наркотическую посылку, грозит до 8 лет тюрьмы.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 03.07.17

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