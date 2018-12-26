На Уралмаше горит девятиэтажка, эвакуировано 20 человек (ФОТО)

В Орджоникидзевском районе серьезный пожар – загорелась квартира на седьмом этаже в доме на улице Индустрии, 53.

Пожарные вывели из здания 20 человек, в том числе пятерых детей. Людей эвакуировали по лестничным маршам. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 11:51. На месте работают девять пожарных, в тушении огня задействовано три машины. К 12:24 огонь удалось локализовать, сейчас пожар не представляет опасности для соседних квартир. В ведомстве отметили, что морозная погода на улице не мешает пожарным, работа проходит в штатном режиме.

Очевидцы пояснили «Новому Дню», что в момент возгорания в квартире никого не было. Сейчас там настоящий потоп – все залито водой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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