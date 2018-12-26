На Уралмаше сгорела квартира. Под Новый год люди остались без жилья (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня на улице Индустриальной произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного дома. По данным МЧС, огнем было охвачено 20 квадратных метров помещения на 7-м этаже. Пламя вырывалось через балкон, в результате чего пострадали верхние этажи. Кроме того, весь подъезд пожарные залили водой – скорее всего, затопило квартиры снизу.

Пожар на Уралмаше

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 9 огнеборцев. Из здания были эвакуированы 20 человек, в том числе 5 детей. На момент возгорания владельцев квартиры дома не было, в огне погибла собака. Среди людей пострадавших в пожаре нет. По одной из версий, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания в холодильнике.

Как рассказали владельцы выгоревшей квартиры съемочной группе «Нового Дня», они пришли на место ЧП, когда огонь уже был локализован. К этому моменту прибыли и коммунальщики. «Погода на улице -23 градуса. Сейчас будем закрывать, утеплять, чтобы не разморозить отопительную систему», – рассказал заместитель гендиректора «Орджоникидзевского УЖК» Марат Даяров.

Коммунальщики дополнили: если будет доказано, что в пожаре виноваты собственники, им придется покрывать расходы, которые понесла управляющая компания на утепление квартиры.

Екатеринбург, служба информации

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