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Четверг, 18 апреля 2019, 09:27 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге погибли два человека из-за загоревшегося холодильника

Фото из архива

В Екатеринбурге этой ночью загорелась квартира в доме на улице Технической. Площадь пожара составила всего один квадратный метр, но из-за задымления погибли два человека.

Около 23:40 в восьмиэтажке на улице Технической начался пожар, горела квартира на пятом этаже. На тушение отправили три машины, с огнем справились за две минуты. Но спасти людей не удалось. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, произошло короткое замыкание в компрессоре холодильника, он стоял на кухне. А в комнате спали хозяева жилья. Из-за сильного дыма они насмерть отравились продуктами горения. Погибли мужчина и его пожилая мать.

Екатеринбург, служба информации

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