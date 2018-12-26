За избиение водителя скорой помощи нападавший получил год строгого режима

Житель Екатеринбурга Владимир Монголин приговорен к одному году лишения свободы в колонии строгого режима за нападение на врача скорой помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, 27-летний мужчина признан виновным по статье 116 УК РФ «Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений».

Напомним, 15 апреля, в воскресенье, вечером, во дворе на улице Пехотинцев два нетрезвых молодых человека начали провоцировать на конфликт водителя скорой помощи 1961 года рождения, который ждал своих коллег в служебной машине. Один из хулиганов несколько раз ударил водителя, после чего оба агрессора скрылись. Пострадавший пожаловался в полицию, сотрудники которой оперативно установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый монтажник строительной фирмы. В октябре 2018 года уголовное дело по статье «Побои» было передано в мировой суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре добавляют, что Монголин не имел никакого отношения к вызову бригады скорой помощи, он просто случайно в это время оказался у подъезда многоквартирного дома.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.12.18

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