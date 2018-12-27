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Четверг, 27 декабря 2018, 10:23 мск

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«Автомобилист» одержал 8 побед в последних 9 матчах

Екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче против омского «Авангарда» взял реванш – в среду вечером команда Андрея Мартемьянова победила со счетом 3:2.

Первая шайба была заброшена уже на 36-й секунде – успех праздновал Стефан Да Коста. На 7-й минуте встречи Анатолий Голышев укрепил преимущество «Автомобилиста». Гости отыграли один гол в середине второго периода стараниями Сергея Широкова, а в самом начале третьей двадцатиминутки Илье Михееву удалось сравнять счет. Но заключительный отрезок игры остался за екатеринбуржцами – Артем Гареев удачно подправил шайбу после дальнего броска и привел свою команду к победе.

«Автомобилист» успешно проводит декабрь – из девяти сыгранных матчей уральский клуб проиграл только «Ак Барсу», все остальные соперники были повержены. Впереди еще одна игра – с минским «Динамо». Предновогодний хоккейный матч в КРК «Уралец» состоится 28 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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