В Екатеринбурге с 1 января уберут два коммерческих автобусных маршрута

В Екатеринбурге продолжается транспортная реформа. С 1 января 2019 года перестанут работать два автобусных маршрута 024 и 04. Мэрия не продлила с коммерческими перевозчиками контракты.

Как пояснил начальник городского отдела по организации транспортного обслуживания населения Николай Вахлов, отмена указанных рейсов связана с тем, что они на 99% дублируют другие маршруты. «Комитетом по транспорту был проведен анализ пассажиропотока на этих маршрутах. Многие из них дублируются, поэтому пассажиры могут пересесть на другие маршруты. В частности, 04 маршрут на 99% дублирует 25 маршрут, мы понимаем, что на обоих маршрутах ездят пассажиры, поэтому на 25 маршруте было принято решение увеличить количество подвижных единиц, плановый интервал составит 7-9 минут. Что касается 024, он по всей протяженности дублирует на 30-35% 6 маршрутов, в том числе трамвайных и автобусных, поэтому пассажиры без транспорта не останутся», – сообщил Вахилов.

Добавим, что маршрут 024 проходит через всю Сортировку, центр города и заканчивается в районе Вторчермет. Маршрут 04 следует с ВИЗа через всю улицу Малышева до ЖБИ.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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