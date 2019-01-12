Жители Вторчермета собрали подписи за возвращение отмененной маршрутки (ФОТО)

Жители екатеринбургского микрорайона Вторчермет сегодня встретились, чтобы собрать подписи за возвращение автобусного маршрута № 024, отмененного с 1 января.

Встреча состоялась в одном из супермаркетов. По сообщению группы «Район Вторчермет – Екатеринбург» в соцсети, люди подходили на протяжении трех часов. Было собрано 360 подписей под обращением к городской администрации и депутату гордумы от этого округа Елене Бондаренко, а также 200 подписей под обращением к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой.

Граждане указывают, что маршрут 024, соединявший два отдаленных микрорайона – Вторчермет в Чкаловском районе и Старую Сортировку в Железнодорожном, – был им жизненно необходим, так как это был практически единственный способ добраться в пункт назначения без пересадок. «Пересадочная» система, по их мнению, проблемы не решает: за 30 минут пересесть на другой вид транспорта не всегда реально. Отмена этого автобуса заведомо ухудшает условия жизни граждан, резюмируется в обращении к Татьяне Мерзляковой.

Неспокойно и на другом конце маршрута – на Сортировке. Дело в том, что этот микрорайон еще с советских времен был местом компактного проживания железнодорожников, тогда как само управление СвЖД, железнодорожная больница на улице Гражданской и многие другие ведомственные учреждения и службы находятся в центре города, в районе улицы Челюскинцев, куда с Сортировки удобнее всего было добраться как раз на маршрутке 024.

Напомним, кроме маршрута 024, с нового года отменили маршрут 04, однако это горожан взволновало значительно меньше.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.01.19

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