Екатеринбуржцы разошлись во мнениях с мэрией по поводу отмены двух автобусных маршрутов

Отмену коммерческого автобусного маршрута 024 по-разному оценили специалисты городской администрации и рядовые жители Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, отмена маршрута никак не сказалась на комфорте жителей и гостей Екатеринбурга. По мнению чиновников, маршрут 024 по всей протяженности на 30-35% дублировал шесть других маршрутов, в том числе трамвайных и автобусных.

Однако, судя по отзывам горожан в соцсетях, у некоторых из них другое мнение. «Интересно, какой же такой маршрут дублирует 024 от Вторчика до Вокзала?», «Популярнейший маршрут, всегда битком», – с возмущением констатируют екатеринбуржцы. Добавим, автобус ходил от остановки «2-я Новосибирская» (Вторчермет) через весь город до остановки «Хладокомбинат №3» (Старая Сортировка). Это был один из немногих маршрутов, который пролегал через Макаровский мост, соединяя восточный и западный берега реки Исеть. Отметим, что на время реконструкции моста по нему ограничили движение трамваев, оставив только по одному маршруту в каждую сторону.

Кроме маршрута 024, с нового года отменили маршрут 04, однако это горожан взволновало значительно меньше.

Екатеринбург, служба информации

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