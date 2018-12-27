В элитном ЖК «Макаровский» появились первые новоселы (ФОТО)

В Екатеринбурге спустя полтора года после начала стройки открылась первая очередь жилого комплекса бизнес-класса «Макаровский». Трехсекционный дом высотой 16-21 этаж с подземной автостоянкой и благоустроенной территорией получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Перед Новым годом компания «УГМК Застройщик» досрочно передала 169 квартир первым покупателям и отметила это событие фуршетом с шампанским.

Во дворе комплекса новоселов встречал Дед Мороз возле новогодней елки. Гости угощались горячим глинтвейном и сэндвичами, фотографировались и знакомились друг с другом.

В новом центре продаж по адресу: Олимпийская набережная, 9, была организована фотозона и зона активности для самых маленьких резидентов ЖК.

«В первой очереди проданы почти все квартиры, и это большой успех. В «Макаровском» мы учли все пожелания наших покупателей, которым важны качество строительства и комфорт проживания в доме», – подчеркнул генеральный директор АО «ЕМЗ» Евгений Мордовин.

В новостройке все устроено как пятизвездочном отеле. На входе гостей встречают улыбчивые администраторы, а холл первого этажа имеет большой функционал. «На стойке ресепшн готовы принять корреспонденцию и помочь жильцам в решении множества бытовых вопросов 24 часа в сутки. На первом этаже расположены туалетные комнаты, в которые можно сводить ребенка во время прогулки, мягкие зоны ожидания с телевизорами для гостей, зона пит-стопа с кофемашиной, напитками и сэндвичами, колясочная с душем для домашних животных и даже переговорная комната», – сообщили в пресс-службе девелопера.

Кроме того, в ЖК «Макаровский» действует строгая система контроля доступа: все входы зачипованы, и гостю, чтобы попасть в квартиру, нужно позвонить хозяину с домофона не только на первом этаже, но и при выходе из лифта. Собственникам жилья будут выданы карты с единым чипом, открывающим все двери жилого комплекса.

Во внутренний двор можно попасть с улицы через сквозные подъезды. На площадке оборудована воркаут-зона, спортивный корт, который зимой превращается в каток, и уютные деревянные беседки. Большое внимание застройщик уделил ландшафтному дизайну: в «Макаровском» высажены липы с кубообразной кроной, а с ранней весны и до поздней осени газоны будут украшать цветы. Во дворе второй очереди, которую сдадут уже в следующем году, оборудуют большую детскую площадку. Также малыши в будущем смогут посещать детский сад в самом центре комплекса.

В первой очереди «Макаровского» квартиры сдаются под чистовую отделку, чтобы новоселы могли воплотить в жизнь свои дизайн-проекты. Из особенностей – высокие потолки и большие панорамные окна с улучшенной шумоизоляцией.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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