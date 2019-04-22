Уральскому прокурору купят квартиру за 11 миллионов в элитном доме у городского пруда

Генпрокуратура по УрФО покупает четырехкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга, в строящемся ЖК «Макаровский». УГМК продает жилье с дисконтом.

Генпрокуратура по УрФО публиковала заявку на покупку элитного жилья в периметре улиц Московская – Челюскинцев – Восточная – Декабристов. Квартира должна быть четырехкомнатной, с одной гардеробной, тремя санузлами, трехметровыми потолками.

Фото с официального сайта ЖК «Макаровский»

Единственным заявившимся на аукцион стало АО «ЕМЗ» – компания УГМК, которая в границах этих улиц возводит ЖК "Макаровский". Причем генпрокуратура, судя по всему, получит скидку – ведомство готово заплатить 11,6 млн рублей. Однако, судя по сайту застройщика, самая дешевая четырехкомнатная квартира в этом комплексе стоит 12,5 млн рублей. Однако она находится в строящемся доме.

Подходящая по параметрам квартира (4 комнаты, площадь более 129 кв. метров) есть в доме, уже сданном в эксплуатацию. Она стоит 13,9 млн рублей, находится на шестом этаже и в ней обустроено только два туалета («четверок» с тремя туалетами на сайте ЕМЗ нет).

Это квартира в еще строящемся доме. В доме, который сдан, квартира стоит 13,9 млн рублей – ее площадь 129,2 кв. метра (согласно техзаданию, квартира должна быть от 129 кв. метров).

Кому достанется это жилье, не сообщается, однако можно предположить, что в квартиру с видом на пруд и будущий храм переедет замгенпрокурора по УрФО Юрий Гулягин, которого назначили в Свердловскую область в декабре 2018 года.

Екатеринбург, служба информации

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