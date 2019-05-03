Новый замгенпрокурора по УрФО в прошлом году заработал больше Юрия Чайки

Заместители генерального прокурора РФ Юрия Чайки вслед за ним отчитались о своих доходах и имуществе за 2018 год.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, бывший заместитель генпрокурора по Уральскому федеральному округу Юрий Пономарев, переведенный из Екатеринбурга в Москву в сентябре, в прошлом году получил доход в размере 5 млн 612 тысяч рублей, что на 800 тысяч больше, чем в 2017-м. В собственности у Юрия Пономарева, как и год назад, квартира площадью 167,5 кв. метров, а в пользовании появилась еще одна, 143 кв. м. Автомобилей у Пономарева нет, зато транспортным средством – Opel Mokka, владеет его супруга. Она за год заработала 5,6 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2017 году.

Новый замгенпрокурора по УрФО Юрий Гулягин, переведенный на Урал в декабре прошлого года, заработал 11 млн 280 тысяч рублей. У него в собственности – квартира площадью 122,9 кв. м и автомобиль «Тойота Королла», а в пользовании – гостиничный номер площадью 43,1 кв. м. Напомним, в начале апреля 2019 года управление Генпрокуратуры по УРФО объявило аукцион на покупку четырехкомнатной квартиры в центре Екатеринбурга за 11,6 млн рублей.

Кому достанется это жилье, не сообщалось, однако можно было предположить, что туда переедет именно Юрий Гулягин. 30 апреля контракт был заключен с единственным участником аукциона – АО «Екатеринбургский мукомольный завод» (ЖК «Макаровский»).

Сам генеральный прокурор России Юрий Чайка в 2018 году заработал 9,053 млн рублей, его супруга – 2,8 млн. В собственности у Чайки – автомобиль ГАЗ-13, недвижимости у него, согласно декларации, нет, зато есть у супруги – половина квартиры в 203 кв. м и нежилое помещение на 175 кв. м.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 03.05.19

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