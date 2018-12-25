Юрий Чайка второй раз за три месяца сменил куратора органов прокуратуры УрФО (ФОТО)

Генпрокурор России Юрий Чайка возложил вопросы деятельности органов прокуратуры по УрФО на своего заместителя Юрия Гулягина.
Как сообщили РИА «Новый День» в уральском управлении Генпрокуратуры, сегодня замгенпрокурора Юрий Пономарев представил Юрия Гулягина коллективу управления полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову.
Юрий Гулягин родился в 1956 году в Ревдинском районе Свердловской области. В 1984 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «Правоведение». В органах прокуратуры работает с 1982 года. Большую часть своей карьеры Гулягин прослужил на Дальнем Востоке. Награжден государственными и ведомственными наградами.
Добавим, что Одно из последних совещаний, проведенных Гулягиным в Хабаровске, было посвящено борьбе с нарушениями законодательства в территориях опережающего социально-экономического развития. Только в сентябре прокурорами ДФО было выявлено более 900 нарушений в этой сфере.
Заместитель Генерального прокурора РФ Владимир Малиновский, который курировал Уральское управление с сентября этого года, переведен в Сибирский федеральный округ.
Екатеринбург, Москва, Хабаровск, служба информации
Екатеринбург, Москва, Хабаровск. Другие новости 25.12.18
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