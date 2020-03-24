Совфед обсудит отставку замгенпрокурора по УрФО

Замгенпрокурора по УрФО Юрий Гулягин подал в отставку. Сегодня вопрос об освобождении его от должности рассмотрят в Совете Федерации на совместном заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству и комитета по обороне и безопасности. Также в Совфеде рассмотрят вопрос об освобождении замгенпрокурора Леонида Коржинека, он курировал в генпрокуратуре Главное уголовно-судебное управление и Главное гражданское судебное управление.

Гулягин был переведен с Дальнего Востока в УрФО в декабре 2018 года. К его приезду Генпрокуратура по УрФО в Екатеринбурге купила четырехкомнатную квартиру в центре Екатеринбурга, в строящемся ЖК «Макаровский» за 11 млн.

Екатеринбург, Москва, Елена Иванова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 24.03.20

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