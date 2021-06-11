Транспортному прокурору в Екатеринбурге покупают квартиру за бюджетный счет

Уральская транспортная прокуратура покупает для своего сотрудника квартиру в Екатеринбурге. За нее заплатят до 6,8 млн рублей, деньги возьмут из федерального бюджета.

Это должна быть новая, не старше 2020 года постройки, трехкомнатная квартира общей площадью минимум 92 «квадрата», а жилой – 44, с двумя санузлами и гардеробной комнатой. В квартире должна быть чистовая отделка: ламинат, обои под покраску, плитка в ванной комнате. В каком районе города должно находиться жилье прокурора, не указано.

За последний год в ведомстве прошли два серьезных назначения: в июле 2020 года должность Уральского транспортного прокурора получил Владимир Дроздецкий, до этого работавший в Генпрокуратуре по УрФО, а в сентябре его заместителем был назначен Максим Суров.

Летом прошлого года Уральская транспортная прокуратура уже пыталась купить квартиру, чуть подешевле – за 6,1 млн рублей, но закупка была отменена. До этого недвижимость ведомство приобретало в 2017 году, тогда это была квартира за 5 миллионов в Академическом.

Гораздо более шикарное жилье подбирали в генпрокуратуре по УрФО два года назад, через год после назначения сюда Юрия Гулягина – это была четырехкомнатная квартира за 11 млн в ЖК «Макаровский». Он уже вышел в отставку.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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