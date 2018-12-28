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Пятница, 28 декабря 2018, 14:22 мск

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ХК «Автомобилист» отменил новогодний «Мишкопад»

Хоккейный клуб «Автомобилист» в этом сезоне не будет проводить благотворительную акцию «Мишкопад». Болельщиков, кто заранее приготовил мягкие игрушки, просят не бросать их сегодня на лед во время матча с минским «Динамо», так как за это екатеринбургский клуб могут оштрафовать.

«Если вы уже приобрели игрушки и хотите передать их для благотворительности, то приносите их 28 декабря к сцене в фойе КРК «Уралец». Покупать игрушки специально не нужно! Уже в феврале нас с вами ждет другой большой благотворительный проект, о котором мы расскажем вам немного позже. Следите за новостями!» – сообщается в официальных группах ХК «Автомобилист» в соцсетях.

Впервые акцию «Мишкопад» в Екатеринбурге провели в 2013 году. За несколько лет уральские болельщики подарили несколько тысяч мягких игрушек детским домам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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