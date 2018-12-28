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Пятница, 28 декабря 2018, 20:35 мск

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«Автомобилист» в предновогоднем матче одержал трудную победу над минским «Динамо»

Екатеринбургский «Автомобилист» завершает 2018 год на промежуточном первом месте в регулярном чемпионате КХЛ. В пятницу вечером, 28 декабря, уральцы обыграли минское «Динамо» со счетом 2:1, одержав 9-ю победу из 10 декабрьских матчей. В составе екатеринбуржцев голы забили Александр Кучерявенко и Александр Торченюк, у минчан отличился Андрей Костицын.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после игры отметил, что матч был напряженным, и он рад, что его подопечные дотерпели до победы.

«Соперник очень прилично оборонялся, нас не пустили ни на пятак, ни в среднюю зону, также хорошо отыграл вратарь «Динамо». Вроде количество бросков у нас большое, но они были не так опасны. Я благодарен своей команде за проявленную волю к победе. Прошлая игра отняла очень много эмоциональных и физических сил, к сожалению, парни немного недовосстановились. Но такие игры есть, и будут дальше. От них никуда не денешься, надо терпеть. Сейчас я не буду подводить никаких итогов. Сезон в самом разгаре. Конечно, радует, что досрочно занимаем первое место в Восточной конференции, надо держаться на нем. Взобраться на вершину всегда легче, чем удержаться на ней. Сейчас надо команду мотивировать в этом плане. Получится закончить чемпионат на первом месте – хорошо. Не получится, горевать не будем. Главное, чтобы у команды была игра, и команда сражалась за любые очки», – сообщил Андрей Мартемьянов на пресс-конференции.

После Нового года «Автомобилист» отправится на выезд в Москву, где 4 января сразится с местным «Динамо». Игра пройдет на новом стадионе столичной команды в Петровском парке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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