«Это показательная порка». Застройщик начал снос аварийного дома и оставил пенсионерку замерзать под Новый год

Единственная жительница аварийного дома №14 по улице Начдива Васильева, на участке которого «ЛСР. Недвижимость-Урал» собирается построить 35-этажный дом, остается замерзать в своей квартире. Гульфия Сабирзянова – последняя из жильцов, не успевшая найти компромисс по вопросу об условиях выкупа квартиры с застройщиком. Накануне при подготовке к сносу соседнего дома, с которым у ее жилища одна общая газовая система, ей отключили подачу голубого топлива, но после вмешательства специалистов Екатеринбурггаза включили вновь.

Температура в квартире еще позволяет растениям цвести

По словам Сабирзяновой, предыдущую ночь на месте дежурили полицейские и газовики, запретившие приступать к сносу дома как раз из-за связывающей оба дома общей нитки газопровода. Сегодня подрядчики ЛСР обрушили половину расселенного дома, но газопровод пока не затронут.

Экскаватор уже снес половину соседнего дома

Корреспондент РИА «Новый День» на месте убедился, что стены внутри квартиры частично жилого дома Сабирзяновой местами уже промерзли насквозь. Замерз и канализационный стояк – из-за пустой квартиры на первом этаже. В помещении на полную мощность работают три электрических обогревателя, но они мало спасают. Как мы сообщали ранее, в конце октября представители застройщика выставили оконные рамы и двери в выкупленных квартирах, отчего температура внутри здания сравнялась с уличной.

Стены квартиры промерзают насквозь

Причиной сложившейся ситуации стало отсутствие компромисса по поводу оценки стоимости подлежащего сносу аварийного жилья. По данным нанятых Сабирзяновой оценщиков, ее квартира стоит 4,2 млн руб., по версии оценщиков ЛСР, – в два раза дешевле, 2,180 млн. Ссылаясь на пример одного из своих соседей, якобы продавших 47 своих квадратных метров за 3,3 млн руб., владелица замерзающей квартиры рассчитывает на сопоставимую сумму: «А моя квартира чем хуже?» Впрочем, третья независимая экспертиза оценила квартиру и вовсе в 1,9 млн руб.

На соседнем участке уже возведен новый жилой комплекс ЛСР

Управляющий «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий в беседе с корреспондентом РИА «Новый День» сказал, что предлагал Сабирзяновой компенсацию в сумме 2,5 млн руб. «Это даже больше, чем по решению суда, постановившего выплатить ей 2,150 миллиона рублей, но она отказалась и от 2,5 миллиона, предлагая нам выкупить за 2 миллиона еще земельный участок под домом, но мы занимаемся расселением аварийного жилья, и тут земля не является предметом купли-продажи», – говорит Крицкий.

Сабирзянова настаивает на своем и обещает дойти до Верховного суда, чтобы получить желаемую компенсацию. «Мы предлагали со своим юристом, пусть заплатят мне 4 млн рублей, либо пусть третья сторона сделает оценку. Ну вот заплатят мне эту сумму – и я в течение трех дней выеду. Я хочу купить во вторичном жилье квартиру, поближе к детям, на Викулова, на Крауля», – говорила о своих требованиях женщина в августе этого года.

Очевидно, что без решения этого спора хозяйке придется утеплиться перед надвигающимися морозами. Погода в выстуженном доме обещает быть суровой.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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