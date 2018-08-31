«Пришли, выломали окна, убрали двери, как жить в холода – не знаю» – застройщик вынуждает съехать пенсионерку, чтобы снести дом (ФОТО, ВИДЕО)

Жительница Екатеринбурга осталась жить одна в аварийном доме на улице Начдива Васильева, в котором выкупает квартиры строительная компания. Пенсионерка говорит, что ей предложили невыгодные условия. Однако теперь её пытаются выселить из дома, считает екатеринбурженка. Накануне строители вынесли все окна и двери из квартир, в которых больше никто не живет. Нетронутой осталась пока только квартира самой пенсионерки. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

Застройщик выселяет жильцов

В доме по адресу: ул. Начдива Васильева, 14, зайти можно почти в любую квартиру. Здание стоит практически без окон и дверей. Единственная местная жительница, Гульфия Сабирзянова, говорит: вчера пришли рабочие и начали разбирать дом. Она рассказывает, что в 2016-м году началось анкетирование жителей аварийного здания. Строительная компания «ЛСР. Недвижимость-Урал» – управляющим которой является Владимир Крицкий, – выкупала дом под возведение на его месте 35-этажного здания. Квартиры в ветхом жилье покинули все, кроме Гульфии Сабирзяновой.

«И тут вот такой разгром устроили. Инженер по техническому обслуживанию говорит: «Вот здесь эти семь квартир принадлежат компании ЛСР. И мы что хотим, то и можем делать». Я говорю: «Приходите, живите. Ставьте джакузи. Хотите, пусть Крицкий сам придет». Все разломали. Все это выдувается. Все это охлаждается. Прямо под моим полом холод. Получается, что они все это охладили, и я не знаю, как я к зиме будут жить», – жалуется жительница дома.

Гульфия Сабирзянова говорит, что эксперты оценили её жилплощадь в 4 млн 200 тысяч рублей. Однако представители строительной компании предложили выкупить у неё квартиру всего за 2,5 млн рублей. Также были варианты переехать в одну из квартир, которые находятся в микрорайонах Компрессорный, ЖБИ и поселок Мичуринский. Однако к переезду на окраину города пенсионерка не готова – хочет жить ближе к родным.

«Мы предлагали со своим юристом, пусть заплатят мне 4 млн рублей, либо пусть третья сторона сделает оценку. Ну вот заплатят мне эту сумму – и я в течении трех дней выеду. Я хочу купить во вторичном жилье квартиру поближе к детям на Викулова, на Крауля», – говорит о своих требованиях женщина.

На данный момент Гульфия Сабирзянова планирует жаловаться в прокуратуру на застройщика. В частности, на управляющего «ЛСР. Урал-Недвижимость» Владимира Крицкого. К слову, все попытки корреспондента РИА «Новый День» связаться с застройщиком не увенчались успехом. На звонки в офисе не отвечают.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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