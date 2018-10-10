Следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа в аварийном доме на Начдива Васильева

В Екатеринбурге следственный отдел по Верх-Исетскому району проводит проверку по факту обнаружения трупа в доме на Начдива Васильева, 14. Напомним, вчера об инциденте «Новому Дню» сообщила пенсионерка, которая единственная осталась жить в аварийном доме. Все остальные помещения выкупила строительная компания. По словам женщины, она от соседей по двору узнала, что в её доме в туалете пустой квартиры повесился мужчина. «Я позвонила по 112. Повесился в туалете квартиры №1 прямо под моей квартирой», – рассказала собеседница агентства. По ее словам, погибший – мужчина, который раньше жил здесь, в квартире №8, но потом съехал.

Сегодня днем представители компании ЛСР категорически отвергли факт того, что в доме был найден труп. По их словам, этого им не подтвердили в полиции, ничего не зафиксировали и камеры видеонаблюдения.

Однако, жительница дома на Начдива Васильева 14 Гульфия Сабирзянова говорит, что правоохранители брали у неё показания и находились возле места преступления до позднего вечера.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что труп был обнаружен, проверку проводит следственный отдел по Верх-Исетскому и добавили, что признаков криминала в данном происшествии не обнаружено.

Екатеринбург, служба информации

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