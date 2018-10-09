Жители аварийного дома сообщили об обнаруженном в туалете трупе

Обитатели дома на улице Начдива Васильева, 14 рассказали «Новому Дню» о жутком происшествии: сегодня в их доме, который одна из строительных компаний готовит к сносу, был обнаружен повесившийся мужчина. Труп был найден в туалете одной из квартир. При этом дом фактически уже нежилой – большинство обитателей съехали, когда их квартиры выкупил застройщик. По некоторым данным, труп мог провисеть в помещении несколько дней.

«В шестом часу сегодня мне позвонила соседка и говорит: «Гульфия, выходи. У вас в доме мужик повесился», – рассказала «Новому Дню» Гульфия Сабирзянова, которая до сих пор проживает в этом доме. По ее словам, труп обнаружил посторонний молодой человек, что неудивительно – в дом может зайти кто угодно, дверей и окон в большинстве помещений нет.

«Я заглянула, там действительно висел. Я позвонила по 112. Повесился в туалете квартиры №1 прямо под моей квартирой, на трубе», – говорит собеседница агентства. По ее словам, погибший – мужчина, который раньше жил здесь, в квартире №8, но потом съехал. По словам женщины, труп мог находиться в картире несколько дней, об этом ей сказали приехавшие по вызову специалисты.

Напомним, что дом по адресу ул. Начдива Васильева, 14 – аварийный. Строительная компания «ЛСР. Недвижимость-Урал» – управляющим которой является Владимир Крицкий, – выкупала дом под возведение на его месте 35-этажного здания. Квартиры в ветхом жилье покинули все, кроме Гульфии Сабирзяновой и ее супруга, предложенные варианты их не устроили.

Аварийный дом

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.10.18

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