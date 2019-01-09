За время каникул в Свердловской области произошло 13 коммунальных аварий

За время новогодних каникул в Свердловской области произошло 13 коммунальных аварий на сетях водо-, энерго- и теплоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального минЖКХ, чаще всего в период с 31 декабря по 8 января возникли проблемы на сетях холодного водоснабжения. Кратковременные перебои с водой испытали жители Сухого Лога, Ачитского района, Екатеринбурга, Красноуфимска и Нижнесергинского района. Еще три нарушения зафиксированы на сетях электроснабжения – в Первоуральском, Невьянском и Ивдельском районах, и два на сетях теплоснабжения – оба в Екатеринбурге.

Отметим, что это на одну аварию больше, чем, например, в 2017 году. Тогда ЧП были зафиксированы на объектах водоснабжения Екатеринбурга и Нижних Серег, а также поселка Привокзальный Верхотурского района и Качканара. В части аварий на объектах электроснабжения два года назад отличился Первоуральск, а также Дегтярск и Серов. Проблемы с отоплением были зафиксированы в Ирбите. Как правило, технологические нарушения происходят из-за существенной изношенности сетей – во многих муниципалитетах она превышает 50%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.01.19

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