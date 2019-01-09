Участники массовых беспорядков на Депутатской выступили с последним словом

Сегодня в Свердловском областном суде 19 фигурантов дела о массовых беспорядках на улице Депутатской выступили с последним словом. По данным пресс-службы облсуда, все обвиняемые участники группы свою вину не признают и просят вынести им справедливый приговор.

По данным следствия, в сентябре 2016 года организовалась группа в поддержку цыгана Дмитрия Пестрикова, который планировал разобраться со своим обидчиком – отцом своей подруги казаком Олегом Шишовым. В итоге 3 сентября 2016 года на улице Депутатской в Екатеринбурге произошла бойня, в которой участвовали 25 человек. Во время конфликта применялось даже огнестрельное оружие. По словам Олега Шишова, защищая свою семью, он стал хаотично стрелять по группировке Пестрикова и убил двух человек. После ЧП в цыганском поселке следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», которое затем переквалифицировали в статью 108 УК РФ «Убийство, совершенное в пределах необходимой обороны» и статью 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Но после проведения тщательного расследования силовики пришли к выводу, что действия Олега Шишова не выходили за рамки необходимой самообороны, а пять ружей он купил на законных основаниях.

29 января 2018 года суд приговорил одного из организаторов бойни Руслана Оглы к пяти годам четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

20 декабря 2018 года состоялись прения сторон по 19 другим участникам бойни. По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, гособвинитель попросил суд приговорить Дмитрия Пестрикова за организацию массовых беспорядков к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его девять подельников, по мнению прокуратуры, должны понести наказание до десяти с половиной лет лишения свободы. Остальным гособвинитель запросил по три с половиной года колонии, либо два года условно с испытательным сроком.

Оглашение приговора участникам массовых беспорядков на улице Депутатской состоится в Свердловском областном суде 21 января в 11:00.

Екатеринбург, служба информации

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