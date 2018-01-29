Организатора бойни в Цыганском поселке Руслана Оглы приговорили к 5 годам и 4 месяцам строгого режима (ФОТО, ВИДЕО)

Одного из организаторов побоища на улице Депутатской Руслана Оглы сегодня приговорили к пяти годам четырем месяцам лишения свободы.

Руслану Оглы выносят приговор

Как передает корреспондент РИА «Новый день» из зала суда, дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый пошел на сделку со следствием. На чтение приговора у судьи сегодня ушло порядка полутора часов – до этого Руслан Оглы находился под домашним арестом. Он был взят под стражу прямо в зале суда. Оглы признали виновным по части 1.1. и 2 статьи 212 УК РФ «Склонение к участию и участие в массовых беспорядках».

Суд установил, что в сентябре 2016 года Оглы лично или через своих знакомых собрал так называемую группу поддержки для цыгана Дмитрия Пестрикова, который был намерен разобраться со своим обидчиком – отцом своей подруги казаком Олегом Шишовым. Столкновения группировок Пестрикова и Шишова произошло из-за того, что последний оскорбил Пестрикова в присутствии его девушки – Алисы Дутовой, которая, к слову, была дочерью друзей Шишова. Цыган Дмитрий Пестриков обиды не простил и решил отомстить.

В результате 3 сентября 2016 года на улице Депутатской в Екатеринбурге произошла бойня, в которой участвовали в общей сложности 25 человек. Во время столкновения стороны использовали в том числе и огнестрельное оружие. В результате Олег Шишов, защищая, по его словам, свою семью, стал хаотично стрелять по группировке Пестрикова и убил двоих человек.

Сначала после бойни в цыганском поселке следователи регионального СКР возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», которое затем переквалифицировали в статью 108 УК РФ «Убийство, совершенное в пределах необходимой обороны» и статью 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Но после проведения тщательного расследования силовики пришли к выводу, что действия Олега Шишова не выходили за рамки необходимой самообороны, а оружие – пять ружей – он купил на законных основаниях. Таким образом все возбужденные дела были прекращены.

Напомним, следствие на минувшей неделе заявляло, что расследование уголовного дела затягивалось потому, что семь обвиняемых не умели читать, писать, так как не посещали школу. Кроме того, у этих обвиняемых не было паспортов.

Добавим, что материалы уголовного дела по остальным обвиняемым прокуратура уже направила в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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