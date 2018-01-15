19 фигурантов и 100 томов документов: завершено следствие по делу о бойне в Цыганском поселке

Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК России завершил расследование уголовного дела о массовых беспорядках с перестрелкой, произошедших у дома по улице Депутатской в Екатеринбурге 3 сентября 2016 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 19 жителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила 1975-1999 годов рождения. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1.1, 1, 2 ст.212 УК РФ «Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках» и ч.4 ст.150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в массовых беспорядках».

Напомним, происшествие в Цыганском поселке случилось 3 сентября 2016 года. Казак и бывший спецназовец Олег Шишов поссорился на празднике с цыганом Дмитрием Пестриковым, который является гражданским мужем дочери его друга – Александра Дутова. Причиной тому стала фраза Шишова, который послал цыгана на три буквы. Дмитрий собрал группу знакомых, друзей и родственников из клана Оглы, которые на машинах прибыли к дому казака на улице Депутатской для разборок, началась стрельба. В ходе перестрелки ранения получили от шести до восьми человек, двое из прибывшей к казаку вооруженной толпы погибли (27-летний десантник Кирилл Штриплинг и 18-летний спортсмен Илья Ташимов). Еще один участник перестрелки позже скончался в СИЗО.

Несмотря на то, что большинство обвиняемых свою вину так и не признали, следствием областного СКР совместно с оперативниками полиции и ФСБ собрана достаточная доказательственная база. Все 19 обвиняемых и их защитники уведомлены об окончании следственных действий и уже ознакомились с материалами уголовного дела, которое составило более 100 томов. В связи с чем, уголовное дело направлено в прокуратуру Свердловской области для утверждения обвинительного заключения.

Екатеринбург, служба информации

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