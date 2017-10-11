Следственный комитет снял обвинения с участников кровавой бойни в Цыганском поселке

Следственный комитет не стал предъявлять обвинений в превышении пределов необходимой самообороны Олегу Шишову, Александру и Алексею Дутовым, которые были признаны пострадавшей стороной в деле о массовых беспорядках в Цыганском поселке. Спустя год расследования СКР не нашел состава преступления в действиях стрелявшего, сообщает сегодня «АиФ-Урал», ссылаясь на собственные источники в силовых органах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально ситуацию с закрытием дела в СКР не комментируют до окончания следствия. Фигуранты громкой «уголовки» сейчас знакомятся с обвинением в организации массовых беспорядков. Судя по всему, судить за расстрел нападавших Шишова и его товарищей не будут – у СКР осталась лишь претензия по поводу хранения боевых патронов. «Дело по казакам закрыто, состава преступления в деяниях Алексея Дутова (убившего двух нападавших, – прим. ред.) нет. Осталось уголовное дело по факту хранения боевых патронов к карабину, из которого велась стрельба», – говорят источники газеты в правоохранительных органах. По словам силовиков, претензия уголовного характера предъявляется только Олегу Шишову. Будучи законным владельцем охотничьего нарезного оружия, он, тем не менее, не имел права хранить боевые армейские патроны. Это является достаточно частым явлением для охотников, владеющих карабинами семейства Калашникова.

Напомним, происшествие в Цыганском поселке случилось 3 сентября 2016 года. Казак и бывший спецназовец Олег Шишов поссорился на празднике с цыганом Дмитрием Пестриковым, который является гражданским мужем дочери его друга – Александра Дутова. Причиной тому стала фраза Шишова, который послал цыгана на три буквы. Дмитрий собрал группу знакомых, друзей и родственников из клана Оглы, которые на машинах прибыли к дому казака на улице Депутатской для разборок, в ходе которых началась стрельба. По сообщению МВД, в ходе перестрелки ранения получили от шести до восьми человек, двое из прибывшей к казаку вооруженной толпы погибли (27-летний десантник Кирилл Штриплинг и 18-летний спортсмен Илья Ташимов). Предварительно установлено, что смертельные выстрелы по ним произвел из карабина Алексей Дутов. После этого другие раненые и испуганные нападавшие скрылись. Олег Шишов и Дутов-старший добровольно сдались полиции 5 сентября. Его и Дутова отпустили под подписку о невыезде. Родственник Александра, стрелявший по группе приехавших цыган, в последнее время находится в розыске.

Вскоре силовики начали задерживать сторонников Пестрикова. Всего в ИВС доставили пятерых. СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц», части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ «Организация и участие в массовых беспорядках». Процессуальное решение изначально было принято в отношении второй стороны конфликта – тех, кто приехал к дому казака Олега Шишова на разборки. В действиях оборонявшихся следователи СКР долго искали признаки умышленного убийства, а затем – превышения пределов необходимой самообороны.

Добавим, что во время расследования дела один из участников кровавой бойни в Цыганском поселке – Илья Ходаков, который находился в числе нападавших на дом казака Олега Шишова, скончался в СИЗО.

Между тем в августе этого года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор главному обвиняемому в организации массовых беспорядков в Цыганском поселке Дмитрию Пестрикову. Его отдали под суд за мошеннические действия с недвижимостью. Ему назначили 1 год лишения свободы в колонии общего режима.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.10.17

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