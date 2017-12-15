Казака, участвовавшего в кровавой бойне в Цыганском поселке, приговорили к году ограничения свободы

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор казаку Олегу Шишову – участнику бойни в Цыганском поселке, которого следствие признало пострадавшей стороной в деле о массовых беспорядках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину судили по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Будучи законным владельцем охотничьего нарезного оружия, Шишов, тем не менее, не имел права хранить боевые армейские патроны. Это является достаточно частым явлением для охотников, владеющих карабинами семейства Калашникова. Было установлено, что у казака имелись автоматные патроны времен ВОВ, которыми он воспользовался во время перестрелки в Цыганском поселке.

Гособвинение требовало для Шишова 2,5 года ограничения свободы, но судья Александр Тараненко вынес еще более мягкий приговор – 1 год ограничения свободы. Об этом РИА «Новый День» сообщили сегодня в аппарате судебной инстанции.

Напомним, происшествие в Цыганском поселке случилось 3 сентября 2016 года. Казак и бывший спецназовец Олег Шишов поссорился на празднике с цыганом Дмитрием Пестриковым, который является гражданским мужем дочери его друга – Александра Дутова. Причиной тому стала фраза Шишова, который послал цыгана на три буквы. Дмитрий собрал группу знакомых, друзей и родственников из клана Оглы, которые на машинах прибыли к дому казака на улице Депутатской для разборок, в ходе которых началась стрельба. По сообщению МВД, в ходе перестрелки ранения получили от шести до восьми человек, двое из прибывшей к казаку вооруженной толпы погибли (27-летний десантник Кирилл Штриплинг и 18-летний спортсмен Илья Ташимов). Предварительно установлено, что смертельные выстрелы по ним произвел из карабина Алексей Дутов. После этого другие раненые и испуганные нападавшие скрылись. Олег Шишов и Дутов-старший добровольно сдались полиции 5 сентября. Его и Дутова отпустили под подписку о невыезде. Родственник Александра, стрелявший по группе приехавших цыган, в последнее время находится в розыске.

Вскоре силовики начали задерживать сторонников Пестрикова. Всего в ИВС доставили пятерых. СКР возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц», части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия», частям 1 и 2 статьи 212 УК РФ «Организация и участие в массовых беспорядках». Процессуальное решение изначально было принято в отношении второй стороны конфликта – тех, кто приехал к дому казака Олега Шишова на разборки. В действиях оборонявшихся следователи СКР долго искали признаки умышленного убийства, а затем – превышения пределов необходимой самообороны, но так и не нашли. Шишову вменили только незаконное хранение боевых патронов.

Добавим, что во время расследования дела один из участников кровавой бойни в Цыганском поселке – Илья Ходаков, который находился в числе нападавших на дом казака Олега Шишова, скончался в СИЗО. В августе этого года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор главному обвиняемому в организации массовых беспорядков в Цыганском поселке Дмитрию Пестрикову. Его отдали под суд за мошеннические действия с недвижимостью. Ему назначили 1 год лишения свободы в колонии общего режима. Также в суд направляли дело Руслана Оглы – брата организатора бойни, который пошел на сделку со следствием.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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