Организатор массовых беспорядков на Депутатской обжалует вынесенный ему приговор

Один из адвокатов осужденного по делу о стрельбе в Цыганском поселке Дмитрия Пестрикова подал апелляционную жалобу на приговор. Это же сделали защитники еще четырех осужденных участников массовых беспорядков на улице Депутатской, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Сейчас у потерпевших и прокуратуры есть время на подачу своих возражений по вынесенному решению. Кроме того, ответные апелляционные жалобы были поданы еще от четырех осужденных участников массовых беспорядков на улице Депутатской.

21 января 2019 года суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 1 статьи 212 УК РФ «Организация массовых беспорядков». Зачинщика приговорили к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, осенью 2016 года между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым произошел конфликт, в результате которого последний решил разобраться со своим обидчиком. В итоге, 3 сентября 2016 года на улице Депутатской в Екатеринбурге произошла бойня, в которой участвовали 25 человек. Во время конфликта применялось даже огнестрельное оружие. По словам Олега Шишова, защищая свою семью, он стал хаотично стрелять по группировке Пестрикова и убил двух человек.

После бойни в цыганском поселке следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», которое затем переквалифицировали в статью 108 УК РФ «Убийство, совершенное в пределах необходимой обороны» и статью 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Но после проведения тщательного расследования силовики пришли к выводу, что действия Олега Шишова не выходили за рамки необходимой самообороны, а оружие – пять ружей – он купил на законных основаниях. Год назад Олега Шишова судили по статье222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Он получил 1 год ограничения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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