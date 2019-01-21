Приговор участникам бойни в Цыганском поселке: организатору дали 8,5 лет (ВИДЕО)

Сегодня в Свердловском облсуде завершился процесс по делу о массовых беспорядках на улице Депутатской. Напомним, сегодня Свердловский областной суд вынес приговор 19 участникам бойни в Цыганском поселке. Подробности – в материале «Нового Дня».

Приговор участникам бойни в Цыганском поселке

На оглашение приговора в Свердловском облсуде выделено два зала. В одном – судьи, обвиняемые и журналисты. В другом помещении – родные и близкие участников процесса, которые наблюдают за происходящим по прямой трансляции.

Трое судей по очереди зачитывают материалы дела и результативную часть, на что уходит около пяти часов. После озвучивают приговор главному участнику бойни на улице Депутатской Дмитрию Пестрикову. Суд признает молодого человека виновным в совершении преступления по части 1 статьи 212 УК РФ «Организация массовых беспорядков». Зачинщика приговаривают к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Напомним, 20 декабря 2018 года во время прений сторон гособвинитель попросил суд приговорить Пестрикова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «В приговоре суда было указано, что аморальное поведение Шишова, которое имело место 2 сентября 2016 года, признается судом смягчающим наказание обстоятельством», – сказала старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Майя Макарова.

Как уже ранее писал «Новый День», осенью 2016 года между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым произошел конфликт, в результате которого последний решил разобраться со своим обидчиком. В итоге, 3 сентября 2016 года на улице Депутатской в Екатеринбурге произошла бойня, в которой участвовали 25 человек. Во время конфликта применялось даже огнестрельное оружие. По словам Олега Шишова, защищая свою семью, он стал хаотично стрелять по группировке Пестрикова, и убил двух человек.

После бойни в цыганском поселке следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», которое затем переквалифицировали в статью 108 УК РФ «Убийство, совершенное в пределах необходимой обороны» и статью 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Но после проведения тщательного расследования силовики пришли к выводу, что действия Олега Шишова не выходили за рамки необходимой самообороны, а оружие – пять ружей – он купил на законных основаниях. Добавим, что ранее к реальному сроку был приговорен еще один организатор побоища – Руслан Оглы, он получил пять лет 4 месяца лишения свободы.

Приговор Руслану Оглы

Олег Шишов тоже получил свое наказание. Еще год назад его судили по ст.атье222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Он получил 1 год ограничения свободы.

Сам Пестриков намерен обжаловать приговор. Также за участие в массовых беспорядках еще девять подельников приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет 9 месяцев до 10 лет в колониях общего, строгого и особого режимов. Остальным девяти подсудимым назначено наказание в виде условного срока до трех лет.

Кроме того, представитель потерпевших ходатайствовал о том, чтобы их информировали о выходе подсудимых на свободу. «Все потерпевшие хотят знать, когда будут поданы ходатайства об УДО, когда в частности Пестриков Дмитрий будет освобожден из мест лишения свободы для того, чтобы контролировать их какие-то настроения, чтобы ситуации с местью не повторилось», – говорит представитель потерпевших Елена Афанасьева.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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