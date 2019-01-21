Участникам массовых беспорядков на Депутатской вынесли приговор (ФОТО)

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор 19 фигурантам дела о массовых беспорядках на улице Депутатской. Организатор бойни Дмитрий Пестриков и его девять подельников приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет 9 месяцев до 10 лет в колониях общего и особого режимов. Остальным девяти подсудимым назначено наказание в виде условного срока до трех лет.

Напомним, по данным следствия, 3 сентября 2016 года на улице Депутатской в Екатеринбурге произошла бойня, в которой участвовали 25 человек. Во время конфликта применялось даже огнестрельное оружие. По словам одного из участников стычки Олега Шишова, защищая свою семью, он стал хаотично стрелять по группировке Пестрикова и убил двух человек.

После ЧП в цыганском поселке следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», которое затем переквалифицировали в статью 108 УК РФ «Убийство, совершенное в пределах необходимой обороны» и статью 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Но после проведения тщательного расследования силовики пришли к выводу, что действия Олега Шишова не выходили за рамки необходимой самообороны, а пять ружей он купил на законных основаниях.

Екатеринбург, служба информации

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