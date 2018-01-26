Дело участников перестрелки в Цыганском поселке передано в суд

В Свердловский областной суд передано уголовное дело в отношении Дмитрия Пестрикова и еще 18 обвиняемых, участвовавших в массовой бойне в Цыганском поселке на улице Депутатской. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, Пестрикову вменяется обвинение по ч. 1 ст. 212 УК РФ «организация массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия» и ч. 4 ст. 150 УК РФ «вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Остальным соучастникам конфликта в зависимости от роли каждого инкриминируются преступления, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ «склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия», ч. 2 ст. 212 УК РФ «участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия». Перечисленные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 15 лет.

Напомним, массовая перестрелка на улице Депутатская, в которой участвовали 29 человек, случилась в вечернее время 3 сентября 2016 года. По версии следствия, накануне казак и бывший спецназовец Олег Шишов поссорился с цыганом Дмитрием Пестриковым на дне рождения их общего друга Александра Дутова, который приходится отчимом гражданской жены Пестрикова. Причиной тому стала фраза Шишова, который послал цыгана на три буквы. Вечером того же дня Дмитрий собрал группу друзей и родственников из клана Оглы, рассказал о конфликте и предложил устроить разборки. Уже 3 сентября двоюродный брат Пестрикова Руслан Оглы договорился со своими знакомыми, увлекающимися боевыми единоборствами, чтобы те выступили на стороне цыгане. Он же доставил бойцов к дому Шишова на автомобиле. Всего на выяснение отношений с казаками вместе с Пестриковым отправились 24 физически подготовленных мужчин, вооруженные ножами, пневматическим и травматическим пистолетами, металлическими трубами, битой. В свою очередь, Шишов совместно с братьями Дутовыми отражали нападение, вооружившись карабином, травматическим пистолетом и кинжалом.

В материалах дела указано, что в результате конфликта один из участников группы цыгана ранил Дутова, отчего тот потерял сознание. После чего подельники Пестрикова не менее 12 раз ударили казака Шишова. После чего Шишов, с его слов, боясь за жизнь жены и детей, оставленных в доме, открыл стрельбу по толпе нападавших. В ходе перестрелки ранения получили от шести до восьми человек из группы Пестрикова (27-летний десантник Кирилл Штриплинг и 18-летний спортсмен Илья Ташимов). Еще один участник перестрелки позже скончался в СИЗО.

Во время следствия Руслан Оглы заключил досудебное соглашение, поэтому материалы в отношении него выделены в отдельное производство. Гособвинение запросило для него наказание в виде 4 лет колонии строгого режима. Оглашение приговора Руслана Оглы назначено на 29 января. Второе дело, выделенное в отдельное производство, приостановлено в связи с временным тяжёлым заболеванием подозреваемого. Таким образом, всего к уголовной ответственности по перестрелке в поселке было привлечено 22 лица.

Добавим, что в декабре 2017 года Ленинский райсуд признал Олега Шишова виновным в незаконном хранении боеприпасов и приговорил его к 1 году ограничения свободы. В следственном управлении СКР по Свердловской области уточнили, что на первоначальном этапе расследовалось дело по статье 105 УК РФ «убийство», которое впоследствии было переквалифицировано на ст.108 УК РФ «убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны», а также по ст.222 УК РФ «незаконный оборот оружия». Но позднее в действиях Шишова и его знакомых ведомство усмотрело признаки необходимой обороны. Также выяснилось, что 5 ружей в доме казака хранились на законных основаниях. Поэтому дела об убийстве, покушении на убийство иных соучастников массовых беспорядков и о незаконном обороте оружия были прекращены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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