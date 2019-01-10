17 ДТП и 190 пожаров: спасатели и полицейские рассказали о каникулах в Екатеринбурге

Екатеринбургские пожарные и полицейские подвели итоги новогодних каникул. Замначальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Борис Ковальковский сегодня на пресс-конференции лаконично сообщил, что сотрудники МВД дежурили во всех местах с массовым пребыванием людей, но нарушений за все праздничные дни не было.

Замначальника регионального ГУ МЧС России Максим Пинчугов, в свою очередь, отметил, что в каникулы произошло 190 пожаров, в которых погибли девять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. «Но профилактические мероприятия позволили не допустить резонансных пожаров», ‒ сказал он.

По словам Пинчугова, в основном, возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем, нарушений при эксплуатации печей и обогревателей, а вот елки и гирлянды в эти каникулы не горели.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Вадим Буйдалин, в свою очередь, сообщил, что за праздники на дорогах города случилось 17 ДТП, в которых пострадали 27 человек, один погиб. При этом только одну аварию спровоцировал пьяный водитель. Всего во время рейдов в каникулы сотрудники ГИБДД обнаружили 64 автолюбителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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