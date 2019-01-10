За новогодние праздники на дорогах Свердловской области погибли 13 человек

В новогодние праздники на дорогах Среднего Урала погибли 13 человек, из них двое детей. Пострадавших – почти сотня. Причиной каждой десятой аварии стало алкогольное опьянение, в каждом третьем случае – превышение скорости.

В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области обнародовали печальные итоги новогодних праздников. За первую неделю этого года на дорогах области случилось 54 аварии. В них погибли 13 человек, в том числе двое детей – это младенцы-близнецы, ДТП случилось по вине водителя лесовоза. Пострадали в авариях 96 человек, в том числе 14 детей. «Одна треть всех ДТП была связана с неправильным выбором скорости движения, которая не соответствовала конкретным погодным и дорожным условиям, и каждое десятое ДТП связано с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», – отметили в ГИБДД. Там рассказали, что из-за несоблюдения очередности проезда случилось семь аварий, из-за выезда на встречку шесть ДТП, в трех ДТП водители ехали на красный.

За первую неделю этого года на дорогах области сотрудники ГИБДД остановили 418 водителей в состоянии опьянения, 67 из них отказались проходить освидетельствование. 43 любителям выпить за рулем грозит уголовное дело – они повторно попались на этом нарушении закона. 245 человек ездили без водительских прав, в том числе 54 были лишены их, но всё равно сели за руль. Всего за праздники выявлено более 11 тысяч нарушений ПДД, более чем в двух тысячах случаев речь идет о пешеходах-нарушителях.

Екатеринбург, служба информации

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