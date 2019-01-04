Задержан водитель лесовоза, в ДТП с которым погибли два младенца и их родственники

Возбуждено уголовное дело по факту жуткого ДТП с лесовозом, в котором погибли два малыша, их отец и бабушка. Водитель грузовика задержан.

О возбуждении уголовного дела стало известно только что, водителю лесовоза грозит до семи лет лишения свободы. «Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали, в соответствии со статьей 91 УПК Российской Федерации, водителя лесовоза, допустившего ДТП в районе 48-го километра трассы Николо-Павловское – Алапаевск с гибелью четырех человек, в том числе двух шестимесячных младенцев. По данному факту представители МВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, речь идет о ДТП, которое случилось около 9 вечера в районе 48-го километра трассы Николо-Павловское – Алапаевск вблизи деревни Беляковка. По предварительным данным, водитель лесовоза Freightliner 1970 года рождения на затяжном повороте допустил занос прицепа, который выбросило на полосу для встречного движения, где он столкнулся с двигавшейся навстречу машиной ВАЗ-2112. Удар был настолько сильный, что у тягача оторвало мост. Погибли на месте водитель водитель легковушки, его теща и двое его шестимесячных сыновей. Супруге удалось чудом выжить, она в больнице.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 04.01.19

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