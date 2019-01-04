В жутком ДТП с лесовозом на Свердловской трассе погибли два младенца и их взрослые родственники

На трассе Свердловской области три легковушки попали в ДТП с лесовозом. В аварии погибли два младенца, их отец и бабушка.

Жуткое ДТП случилось накануне в 20:47 на 50-м км дороги Николо-Павловское – Алапаевск в Горноуральском городском округе. По данным МЧС по Свердловской области, столкнулись лесовоз Freightliner и легковушки «Ниссан», «Киа Рио» и ВАЗ-2112.

О подробностях аварии рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, водитель лесовоза Freightliner 1970 г.р. на затяжном повороте допустил занос прицепа, который выбросило на полосу встречного движения, и столкнулся с двигавшейся навстречу машиной ВАЗ-2112. Удар был настолько сильный, что у тягача оторвало мост. В результате столкновения получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте водитель ВАЗ-2112, мужчина 1984 г.р., его теща 1968 г.р. и двое его шестимесячных сыновей. Супруге удалось чудом выжить, неотложка ее срочно доставила в больницу, где врачи сейчас борются за ее жизнь», – прокомментировал Горелых и добавил, что к утру женщина все еще находится в больнице. В других машинах пострадавших и погибших нет.

На месте работали начальник нижнетагильского гарнизона полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров и заместитель начальника областного управления ГИБДД полковник Алексей Габдорахманов. Тела из искореженной машины доставили сотрудники МЧС.

В полиции уточнили, что водитель лесовоза на вид пьяным не был, однако его кровь взяли на экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

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