Осужден водитель лесовоза, по чьей вине погибли два младенца и их родственники

В Пригородном районе вынесли приговор по резонансному ДТП с лесовозом, которое случилось близ села Николо-Павловское в начале года. У грузовика занесло полуприцеп, в аварии погибли два шестимесячных младенца, их отец и бабушка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 49-летнего Ивана Казакова, который управлял лесовозом, признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Мужчина свою вину не признал, тем не менее суд отправил его в колонию-поселение на 5 лет, он лишен прав на три года. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним обстоятельства этой аварии. 3 января у грузовика Freightline на затяжном повороте занесло полуприцеп, когда водитель превысил скорость. Полуприцеп выбросило на встречку, где ехал ВАЗ-2112. Удар был настолько сильный, что у тягача оторвало мост. Погибли на месте водитель легковушки, его теща и двое его шестимесячных сыновей. Супруге удалось чудом выжить, она получила серьезные травмы.

Пригородный район, служба информации

Пригородный район. Другие новости 20.12.19

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