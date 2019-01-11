Шкура сдернута, голова отрублена, лапы связаны скотчем. В закрытом уральском городе ищут живодера (ФОТО)

В закрытом городе Новоуральске несколько дней ищут живодера, который жестоко расправился с собакой. Труп животного нашли жители дома № 12 на улице Садовой. Они увидели мужчину, который пытался выбросить крупный сверток в мусорный контейнер. Это у него не получилось, и он оставил его возле контейнерной площадки.

Бдительные жильцы дома после ухода мужчины заглянули в пакет и ужаснулись. Там находилось обезглавленное тело собаки с ободранной шкурой и связанными скотчем лапами. «Мы сразу вызвали полицию. Нам сказали, что наше заявление зарегистрируют и дальнейшие действия будет проводить участковый», ‒ приводит слова местной жительницы Галины Коротневой новоуральская газета «Нейва».

По словам женщины, труп пролежал на площадке несколько дней, почему-то коммунальщики, занимающиеся вывозом мусора, его не утилизировали. «Собака лежит практически на территории двора, взрослому человеку при виде этого зрелища дурно, а во дворе ведь и дети играют», ‒ сказала Коротнева.

По факту убийства собаки может быть возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Максимальная санкция ‒ лишение свободы на срок до пяти лет, впрочем, в российской практике таких суровых приговоров еще не было. Как пояснил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские Новоуральска разбираются в истории, решение о том, возбуждать или не возбуждать дело, будет принято в течение нескольких дней.

Напомним, что в прошлые новогодние каникулы в Екатеринбурге полиция искала живодеров, которые поймали собаку, привязали, чтобы не сбежала, и взорвали возле нее несколько петард. Мертвое животное нашли хозяева. Пес перед смертью закрывал лапами глаза и нос.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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