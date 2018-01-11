Полиция ищет очевидцев гибели собаки, которую нашли в Новый год привязанной в куче петард (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства гибели собаки на Широкой Речке. Труп животного нашли почти в Новый год – пес был привязан за хвост, глаза закрыты лапами, а рядом валялись обрывки от использованных петард. Хозяева предполагают, что Рекса похитили и издевались над ним. Полиция просит откликнуться очевидцев данного инцидента.

Историю про собаку по кличке Рекс начали распространять по соцсетям в новогодние каникулы. Труп пса нашли в Новый год привязанным за хвост. Собака закрывала лапами нос и глаза. А рядом валялись использованные петарды. Выглядело все это так, будто собаку пытали, взрывая рядом петарды, ведь большинство собак боится таких звуков.

Позднее хозяева пса, которого якобы похитили с дачи на Широкой Речке, написали петицию, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов и следственного комитета. Сейчас под петицией – более 93000 подписей.

«В Екатеринбурге собаку по кличке Рекс украли с дачи местных жителей, привязали его за хвост веревкой и взрывали рядом с ним петарды. Жители Екатеринбурга обнаружили у своего дома замерзшего пса, привязанного веревкой за хвост. Рядом были следы – жители считают, что пес пытался вырваться. Также рядом были выгоревшие петарды. Причина смерти точно неизвестна, возможно он замерз – собака лежала, закрыв лапами нос, или умерла от остановки сердца, ведь все знают, как собаки боятся взрывов хлопушек», – говорится в тексте петиции.

Со слов хозяйки собаки, Рекс никогда не проявлял агрессии, у него не было зубов. Но точно никто не знает – была ли собака живой, когда ее привязывали, или уже нет. Женщина написала заявление в полицию. Петицию планируется передать в следственный комитет и правоохранительные органы.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что проверка по данному ЧП продолжается.

«Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства, при которых погибла данная собака. В ходе проверки будет установлено, действительно ли причиной смерти животного стали умышленные действия какого-либо лица, а также имеются ли в данном случае признаки жестокого обращения с животным. Полиция также просит очевидцев возможных противоправных действий обращаться в органы внутренних дел», – сообщили в полиции Екатеринбурга.

Текст петиции и фото собаки – по ссылке.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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