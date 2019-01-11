Пропавшая в Екатеринбурге девочка-подросток найдена живой

Екатеринбургские полицейские нашли 14-летнюю девочку, которая днем 8 января ушла из дома и пропала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, девочку нашли вчера вечером в магазине на улице Коммунистической. Никаких преступлений в отношении нее совершено не было, состояния опьянения у нее также не установлено. Но где она была три дня и чем занималась, девочка-подросток рассказывать отказалась.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.01.19

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