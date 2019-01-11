Повздыхали и забыли: свердловчане не впали в депрессию из-за трагедии в Магнитогорске

Жители Свердловской области посочувствовали магнитогорцам в связи с трагедией, случившейся в канун Нового года, но в депрессию из-за событий в соседнем регионе не впали. «Реакции от свердловчан не видим. На горячую линию поступали звонки, но ничего особенного с психическим здоровьем свердловчан не произошло. В каникулы росло число семейных разногласий, это фиксировали специалисты горячей линии. Это связано с тем, что после рабочего года долго находились вместе», ‒ рассказал главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель.

По его словам, у тех, кого трагедия коснулась непосредственно, скорее всего, будет отсроченная реакция, но благодаря позиции властей Челябинской области и российских СМИ, которые правильно освещали ЧП, на общем психологическом самочувствии жителей РФ инцидент серьезно не отразится. «Реакция на такие серьезные события во многом зависит от информационного фона. Правильно давать не только негатив, но и показывать выходы из ситуации. Человеку важно ощущать себя в защищенном положении, состоянии благополучия», ‒ сказал он.

По словам Михаила Перцеля, для тех, кто сильно переживает за магнитогорцев, лучшее лекарство ‒ включиться в помощь. «Лучше всего, когда человек действует, а не пассивен. Для каждого важно ощущать свою нужность», ‒ отметил психотерапевт.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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