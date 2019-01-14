В Госдуме предлагают устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила с предложением оснащать дома плитами с автоматическим отключением подачи газа, когда гаснет пламя. «Я считаю, что, когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением», – сказала Хованская.

Как пишет газета «Известия», обычные газовые плиты стоят 8-9 тыс. рублей, в то время как модели с функцией автоматического отключения подачи газа на случай утечки, стоят от 14-15 тыс. рублей. Издание отмечает, что в пресс-службе Минстроя напомнили, что еще минувшим летом направили в правительство предложения о повышении мер безопасности потребителей бытового газа. В частности, авторы поправок предлагали установить в подъездах датчики для обнаружения утечки газа. Но данная инициатива не нашла поддержки из-за того, что ее реализация «потребует дополнительных расходов».

Как писал «Новый День», 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилой многоэтажки. По предварительным данным следствия, это случилось из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек. После обрушения было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК).

Отметим также, что взрыв газа произошел в ночь на 14 января в многоэтажном городе Шахты Ростовской области. Взрывом разрушены два этажа многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, пострадали до восьми человек. В областном главке МЧС сообщили, что сообщение в экстренные службы поступило около шести утра. Взрыв произошел по адресу ул. Хабарова, д. 16, в девятиэтажке, которая примыкает к пятиэтажному жилому дому.

Вероятно, эпицентр взрыва находился на девятом этаже. Взрывной волной повредило перекрытия между восьмым и девятым этажами. Разрушены четыре квартиры. На месте происшествия продолжается спасательная операция. Под завалами могут находиться шесть человек. Как уточнили в МЧС, ранее удалось вытащить семерых, в том числе женщину с маленьким ребенком.

Количество пострадавших составило восемь человек, пятеро из них госпитализированы. Из здания эквакуированы 140 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.19

Срок работы над новым генпланом Екатеринбурга продлили более чем на год. / В Екатеринбурге осудили виновника ДТП с автобусом, в котором пострадали 24 человека. / В «Запсибкомбанке» меняют президента: полномочия Горицкого прекращают досрочно. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»