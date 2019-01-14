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Понедельник, 14 января 2019, 10:37 мск

Новости Общество

В Госдуме предлагают устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила с предложением оснащать дома плитами с автоматическим отключением подачи газа, когда гаснет пламя. «Я считаю, что, когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением», – сказала Хованская.

Как пишет газета «Известия», обычные газовые плиты стоят 8-9 тыс. рублей, в то время как модели с функцией автоматического отключения подачи газа на случай утечки, стоят от 14-15 тыс. рублей. Издание отмечает, что в пресс-службе Минстроя напомнили, что еще минувшим летом направили в правительство предложения о повышении мер безопасности потребителей бытового газа. В частности, авторы поправок предлагали установить в подъездах датчики для обнаружения утечки газа. Но данная инициатива не нашла поддержки из-за того, что ее реализация «потребует дополнительных расходов».

Как писал «Новый День», 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилой многоэтажки. По предварительным данным следствия, это случилось из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек. После обрушения было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК).

Отметим также, что взрыв газа произошел в ночь на 14 января в многоэтажном городе Шахты Ростовской области. Взрывом разрушены два этажа многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, пострадали до восьми человек. В областном главке МЧС сообщили, что сообщение в экстренные службы поступило около шести утра. Взрыв произошел по адресу ул. Хабарова, д. 16, в девятиэтажке, которая примыкает к пятиэтажному жилому дому.

Вероятно, эпицентр взрыва находился на девятом этаже. Взрывной волной повредило перекрытия между восьмым и девятым этажами. Разрушены четыре квартиры. На месте происшествия продолжается спасательная операция. Под завалами могут находиться шесть человек. Как уточнили в МЧС, ранее удалось вытащить семерых, в том числе женщину с маленьким ребенком.

Количество пострадавших составило восемь человек, пятеро из них госпитализированы. Из здания эквакуированы 140 человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.19

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