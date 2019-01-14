В Шахтах из-за взрыва газа обрушились два этажа жилого дома, есть пострадавшие

В городе Шахты Ростовской области взрывом разрушены два этажа многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, пострадали до восьми человек. Предположительно, причиной ЧП стала утечка бытового газа.

В областном главке МЧС сообщили, что сообщение в экстренные службы поступило около шести утра. Взрыв произошел по адресу ул. Хабарова, д. 16, в девятиэтажке, которая примыкает к пятиэтажному жилому дому.

Вероятно, эпицентр взрыва находился на девятом этаже. Взрывной волной повредило перекрытия между восьмым и девятым этажами. Разрушены четыре квартиры.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. Под завалами могут находиться шесть человек. Как уточнили в МЧС, ранее удалось вытащить семерых, в том числе женщину с маленьким ребенком.

Количество пострадавших составило восемь человек, пятеро из них госпитализированы. Из здания эквакуированы 140 человек.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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