При взрыве в Шахтах один человек погиб. Возбуждено уголовное дело

Взрыв бытового газа в городе Шахты Ростовской области стал причиной гибели одного человека. По факту ЧП возбудили уголовное дело, расследование будет вести ГСУ Северо-Кавказского Федерального округа.

«Предварительно в результате хлопка газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этажи одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты, в настоящее время известно об одном погибшем», – сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Фото: СКР

По ее словам, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по СКФО лично возглавить работу опытных следователей и следователей-криминалистов на месте происшествия.

В оперативном штабе сообщили, что предварительная причина взрыва – неисправность или неправильное использование газового оборудования. Признаков теракта нет, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Кроме того, на место ЧП прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, в пострадавших от взрыва квартирах зарегистрированы 13 человек. «По местонахождению этих людей, зарегистрированных в квартирах, информация пока неизвестна», – сказал глава региона. Он также уточнил, что эпицентр взрыва находился в квартире №71.

В настоящее время продолжается спасательная операция, к месту взрыва были направлены все службы экстренного реагирования. В ликвидации последствий ЧП участвуют 116 человек и 35 единиц техники. Ранее сообщалось, что в больницы с различными травмами были доставлены пять жителей дома. Не исключено, что под завалами может находится до шести человек.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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