В Шахтах из-под завалов извлекли тело второй жертвы взрыва

Спасатели обнаружили тело женщины во время разбора завалов в городе Шахты. Это вторая жертва взрыва газа, произошедшего 14 января. Судьба трех человек остается неизвестной.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, погибшая проживала в квартире №72. Поисково-спасательная операция продолжается. Предположительно, под завалами могут находиться еще три человека, передает РИА «Новости».

Хлопок газа в многоэтажке произошел около шести утра 14 января. Взрыв уничтожил перекрытия 9-го и 8-го этажей, разрушил четыре квартиры. Взрывной волной в здании выбило окна. Всех жильцов эвакуировали. В том районе города Шахты, где произошла трагедия, введен режим чрезвычайной ситуации.

В тот же день было найдено тело одного погибшего, еще семь человек спасли из-под завалов, в том числе ребенка. Работы на месте происшествия продолжались всю ночь, в них принимают участие более 400 спасателей, в том числе альпинисты.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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