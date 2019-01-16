Из-под завалов обрушившегося в Шахтах дома извлекли тело последнего погибшего жильца

Спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося при взрыве бытового газа многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области тело пятого погибшего жильца. Поисковые работы завершены, сообщила представитель регионального управления МЧС Марина Абрамченко.

Ранее спасатели сообщали, что на месте ЧП остается разобрать завалы на месте, где была одна из комнат. Тогда же заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов уточнял, что ведутся поиски 23-летней девушки, тела ее родителей ранее были извлечены из-под обломков здания.

Хлопок газа в многоэтажке произошел около шести утра 14 января. Взрыв уничтожил перекрытия 9-го и 8-го этажей, разрушил четыре квартиры, 16 квартир получили повреждения. Взрывной волной в здании выбило окна. Все жильцы были эвакуированы. В районе города, где произошла трагедия, был введен режим ЧС. В тот же день было найдено тело одного погибшего, еще семь человек спасли из-под завалов, в том числе ребенка.

Среда объявлена в Шахтах днем траура. В 12:00 состоится панихида по погибшим.

Шахты, Иван Гридин

Шахты. Другие новости 15.01.19

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