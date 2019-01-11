«Просто некрасиво»: автор петиции о расселении дома в Магнитогорске ответил губернатору

Автор петиция с требованием полного расселения обрушившегося магнитогорского дома ответил на обвинения губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», южноуральский губернатор Борис Дубровский крайне нервно отреагировал на появившуюся в интернете петицию на имя президента России Владимира Путина с требованием расселить дом №164 по проспекту Карла Маркса, один из подъездов которого обрушился 31 декабря минувшего года, погребя под собой несколько десятков человек.

«Другого выражения я употребить не могу, кто-то пытается плясать на костях, – заявил глава региона. – Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию». При этом губернатор не стал обещать, что все жители дома получат новые квартиры, заявив лишь, что «решения будут технически выверены», а «эмоции людей будут учтены».

Автор петиции не оставил обвинения губернатора без ответа. «Так говорить просто некрасиво, тем более учитывая ваш статус, – обратился он к региональному чиновнику. – Для вас важно спихнуть проблему простых людей, а нам очень обидно было прочитать такое официальное заявление от губернатора, опубликованное на всю страну. Я не вижу какой-то выгоды в просьбе помочь переселиться в равноценную квартиру. Ну неужели вы не понимаете, что такое вернуться в такой дом?»

Кроме того, если уж власти региона и Магнитогорска так уверены, что пострадавший дом так уж безопасен – что мешает мэрии взять здание себе, предлагает южноуралец. «Если дом абсолютно безопасный, если квартиры в этом доме не обесценились, и с желающими жить в разделенном доме нет проблем, то почему не выделить желающим деньги на равноценные квартиры в другом районе? А их квартиры тогда отойдут городу, позже их можно будет продать и восстановить потраченные деньги», – резонно рассуждает автор петиции.

Напомним, петицию о полном расселении дома №164 по проспекту Карла Маркса один из жителей Магнитогорска разместил на сайте change.org 3 января. «От взрыва пострадали не только подъезды 6-8, но также и в других подъездах жильцы обнаружили трещины на стыках плит и следы деформации балконов. В данный момент в дом вернулись единицы семей, кому некуда больше идти, остальные ютятся у родственников и друзей. Всем страшно возвращаться в пострадавший дом», – рассказал южноуралец.

Но самое страшное – даже не физические последствия, продолжает автор петиции. «Те, кто пробовал вернуться домой, не могут находиться длительное время в своих квартирах, где испытали такие страшные минуты своей жизни. Вероятно, уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах. Где в непосредственной близости погибли под завалами на морозе в мучениях десятки человек, для многих близко знакомых», – пишет он.

На данный момент петицию подписали более 147 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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