А у нас в квартире газ. А у вас? Как спастись от взрывов бытового газа Авторская колонка корреспондента НД Катерины Норсеевой

В Челябинской области накануне начались массовые проверки газового оборудования в многоквартирниках. Такой указ подписал губернатор Борис Дубровский ‒ и решение это очень предсказуемое после трагедии в Магнитогорске. Даже с учетом того, что пока доподлинно неизвестно, что вызвало взрыв и последующее обрушение дома на улице Карла Маркса.

Проверки газовики и без того должны проводить регулярно. И они проводят. Только в разных регионах к ним относятся по-разному. Например, в Пермском крае из-за одной квартиры, жильцы которой не смогли быть дома в момент визита газовиков-ревизоров, легко могут отключить от газоснабжения целый подъезд или даже корпус. В Екатеринбурге в теории то же, на практике ‒ жильцу оставят записку с просьбой быть в другое время, а если и во второй раз не застанут, то, скорее всего, не случится ничего. На нет и суда нет. Остальных ведь проверили.

На прошлой неделе в фейсбуке развернулась дискуссия с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым, как сделать использование бытового газа более безопасным. «Законодательно закрепить обязанность собственников квартир пускать сотрудников газовых служб, пожарных и МЧС для проведения плановых и внеплановых проверок. В случае недопуска ‒ вскрытие квартиры в присутствии полиции или участковых. Это значительно снизит риск взрыва от неисправного оборудования», ‒ предложил министр.

Впрочем, он согласился, что проверки не дают стопроцентной защиты от утечек и тем более от намерения взорвать дом с помощью газа. Чуть раньше с заявлениями успели выступить и депутаты Госдумы. Например, свердловчанин Дмитрий Ионин предложил переводить весь российский многоквартирный жилфонд с газа на электричество. Впоследствии свой пост об этом в фейсбуке он стер. «Там такой ад и треш в комментариях начался», ‒ объяснил он. Хотя инициативе депутата едва ли суждено сбыться, поскольку затея слишком дорогая (начиная хотя бы с необходимости всем жителям газифицированных домов покупать электроплиты), да и не факт, что электричества хватит всем желающим.

Помимо повальных проверок со взломом квартир и перевода МКД на электричество есть и другие варианты, например, установка газоанализаторов, которые считывают факт утечки и автоматически блокируют трубопровод запорным клапаном. Устройства работают и когда утечка случайна, и когда некто хочет наполнить помещение газом намеренно (как, например, было в конце 2017 года в Ижевске, где психически нездоровый мужчина пустил газ в своей квартире и устроил взрыв, разрушивший подъезд девятиэтажки). Стоимость устройства чуть больше пары тысяч рублей.

Конечно, не каждый владелец квартиры может позволить себе покупку и монтаж газоанализатора, но это может быть сделано на условиях софинансирования. Например, часть суммы платит владелец жилья, часть ‒ газовики, которые сэкономят на том, чтобы отправлять в рейды своих сотрудников и платить им зарплату, часть ‒ государство, просто из соображений безопасности своих граждан.

С другой стороны, еще пара недель – и о трагедии в Магнитке все забудут. Как и об ужесточении законодательства в части проверок газового оборудования, о депутатских инициативах и даже элементарных правилах безопасности. До следующего взрыва.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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