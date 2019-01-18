Минстрой предписал оснащать новостройки газовыми сигнализациями и спецокнами

Минстрой России после смертоносных взрывов в жилых домах в Магнитогорске и Шахтах, основной причиной которой в СКР считают утечку бытового газа, обновил правила проектирования газовых системы в жилых домах с целью усиления безопасности и предотвращения подобных трагических событий. Согласно документу, новостройки должны быть в обязательном порядке оснащены газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве окнами.

Соответствующие требования прописаны в новом своде правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления», утвержденных Минстроем. Документ обязывает устанавливать системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа в каждой квартире, а также в теплогенераторных, предназначенных для помещений общественного назначения, куда подается газ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, Минстрой предписал обязательную установку легковыбиваемых оконных систем в таких помещениях. В министерстве отметили, что такой ГОСТ действует с 2014 года, но оконные конструкции, соответствующие этому стандарту, практически не используются из-за более высокой стоимости по сравнению с обычными окнами.

Новый свод правил вступит в силу 6 июня 2019 года.

Ранее профессор кафедры «Строительное производство и теория сооружений» Южно-Уральского госуниверситета, доктор технических наук Альберт Байбурин заявил, что мода на пластиковые окна осложняет ситуацию с безопасностью жилых домов, оснащенных газом. «Мало того, что они раз в 10 менее воздухопроницаемы, чем деревянные, которые раньше стояли, то есть снижается степень вентиляции, что немаловажно при использовании газа в квартирах, – отметил специалист, – эти окна еще и с трудом вылетают при взрывах». Эксперт при этом указал, что нормы по проектированию производственных зданий со взрывоопасными технологиями предусматривают легко-сбрасываемые конструкции – остекленные проемы, кровли, однако на жилые здания такие обязательные требования не распространяются.

Стоит отметить, что Минстрой еще минувшим летом направил в правительство предложения о повышении мер безопасности потребителей бытового газа. В частности, предлагалось установить в подъездах датчики для обнаружения утечки газа. Но данная инициатива не нашла поддержки из-за того, что ее реализация «потребует дополнительных расходов», сообщили в ведомстве.

Ранее на этой неделе глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила с предложением оснащать дома плитами с автоматическим отключением подачи газа, когда гаснет пламя, при проведении капремонта.

Как сообщал «Новый День», 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилой многоэтажки. По основной версии следствия, это случилось из-за взрыва бытового газа, погибли 39 человек. После обрушения было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст. 109 УК).

Ранним утром 14 января взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, разрушены два верхних этажа. В результате погибли пять человек. Основной причиной ЧП также считается утечка газа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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