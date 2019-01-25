Гражданка Киргизии заявила, что ее мужа подозревают в причастности к взрыву в Магнитогорске

Гражданка Киргизии Халимахон Зайнабидинова заявила, что ее мужа задержали по делу о взрыве в Магнитогорске.

Как уже сообщал «Новый День», в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек.

После этого в городе начались массовые проверки мигрантов: в первую очередь, в поле зрения правоохранительных органов попали рыночные торговцы и водители маршруток.

Халимахон Зайнабидинова сообщила, что семья переехала в Магнитогорск из Киргизии 8 лет назад: ее мужа Хуснидина обвинили в причастности к беспорядкам в июне 2010 года. А поскольку они покинули страну, мужчину объявили в международный розыск.

16 января 2019 года его задержали в Магнитогорске. Женщина заявляет, что мужа подозревают в причастности к взрыву в №164 по улице Карла Маркса и, якобы, пытали. «Ему показали фотографии неизвестных людей с бородами и выпрашивали их данные», – цитирует заявление Зайнабидиновой «Медуза», отмечая, что эта информация требует подтверждения.

Правозащитник Бахром Хамроев сообщил «Радио Азаттык» (киргизская служба «Радио Свобода»), что Зайнабидинов находится в СИЗО № 2 Магнитогорска, и сейчас прокуратура рассматривает вопрос его экстрадиции в Киргизию.

«По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина организована проверка по распространенной в СМИ информации о причинении телесных повреждений гражданину Кыргызстана, задержанному сотрудниками правоохранительных органов в Магнитогорске, – сообщили в прокуратуре Челябинской области. Прокурору Орждоникидзевского района . Магнитогорска дано поручение незамедлительно провести опрос указанного лица, истребовать необходимые документы и направить материалы в СУ СК РФ по Челябинской области для проведения процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. Ход проведения проверки поставлен на контроль прокуратурой области».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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