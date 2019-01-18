Следственный комитет РФ настаивает на версии взрыва бытового газа в Магнитогорске

Следственный комитет России призывает не доверять сообщениям террористических организаций и повторяет: приоритетной остается версия взрыва бытового газа.

Как уже сообщал «Новый День», запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы дома и микроавтобуса в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на газету террористов сообщила организация SITE Intelligence Group, отслеживающая активность боевиков в интернете. «В Следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела по факту гибели людей при обрушении подъезда жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года.

С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа, – заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. – Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено.

В рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз, это судебно-медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая и иные экспертизы. Наряду с этим идет сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие. Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.01.19

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